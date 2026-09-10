Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,546-0,94%MGTS1 574-0,51%VEON-RX59,6+0,85%IMOEX2 272,03+0,35%RTSI837,52+0,35%RGBI114,01+0,34%RGBITR776,34+0,36%
Главная / Инвестиции /

Российский рынок акций застыл без движения

Ведомости

По состоянию на 10:06 мск 10 сентября индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,06% и составил 2262,60. Индекс РТС снизился на 0,06% и составил 834,04.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 5,45 млрд руб., и это крайне мало для полуденной отсечки.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь