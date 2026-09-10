Российский рынок акций застыл без движения
По состоянию на 10:06 мск 10 сентября индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,06% и составил 2262,60. Индекс РТС снизился на 0,06% и составил 834,04.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«Фосагро» – 5 570 руб. (+1,92%)
«Новатэк» – 988,60 руб. (+1,09%)
Совкомбанк – 10,03 руб. (+1,06%)
«Новабев групп» – 251,60 руб. (+0,88%)
«Инарктика» – 329,20 руб. (+0,86%)
В аутсайдерах торгов оказались:
«Евротранс» – 24,55 руб. (-3,72%)
«Алроса» – 20,47 руб. (-1,02%)
АФК «Система» – 7,59 руб. (-0,93%)
Ozon – 2 603 руб. (-0,67%)
VK – 116,85 руб. (-0,55%)
Общий объем торгов составил 5,45 млрд руб., и это крайне мало для полуденной отсечки.