Доля удобрений «Фосагро» в импорте Индии выросла до 37%
Доля удобрений «Фосагро» в индийском импорте выросла с 32% до 37%, сообщил журналистам гендиректор компании Александр Гильгенберг.
«В прошлом году мы удвоили объемы экспорта в Индию, поставив более 2,6 млн т удобрений», – рассказал он (цитата по «Прайм»).
По словам Гильгенберга, поставки помогают индийским фермерам стабильно производить продукты питания и гарантируют продовольственную безопасность страны.
Чистая прибыль группы по МСФО за первое полугодие составила 18,65 млрд руб. Год к году показатель упал в четыре раза. Выручка компании снизилась на 5,75% до 281,39 млрд руб. Валовая прибыль уменьшилась на 38,3% и составила 78,1 млрд руб. Себестоимость выросла на 22,43% до 194,6 млрд руб. Чистый долг снизился до 303 млрд руб. (-3,5% к началу года).