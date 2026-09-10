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Доля удобрений «Фосагро» в импорте Индии выросла до 37%

Ведомости
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Доля удобрений «Фосагро» в индийском импорте выросла с 32% до 37%, сообщил журналистам гендиректор компании Александр Гильгенберг.

«В прошлом году мы удвоили объемы экспорта в Индию, поставив более 2,6 млн т удобрений», – рассказал он (цитата по «Прайм»).

По словам Гильгенберга, поставки помогают индийским фермерам стабильно производить продукты питания и гарантируют продовольственную безопасность страны.

Чистая прибыль группы по МСФО за первое полугодие составила 18,65 млрд руб. Год к году показатель упал в четыре раза. Выручка компании снизилась на 5,75% до 281,39 млрд руб. Валовая прибыль уменьшилась на 38,3% и составила 78,1 млрд руб. Себестоимость выросла на 22,43% до 194,6 млрд руб. Чистый долг снизился до 303 млрд руб. (-3,5% к началу года).

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