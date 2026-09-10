Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTKM41,36+0,93%CNY Бирж.12,53-1,07%IMOEX2 308,93+1,98%RTSI862,31+3,32%RGBI113,79+0,15%RGBITR774,92+0,18%
Главная / Инвестиции /

Цены на серебро снизились почти на 6%

Наталья Захарова
Vernon Yuen / TASS
Vernon Yuen / TASS

Цена на серебро на бирже Comex в моменте снизилась на 6,1% в сравнении с закрытием предыдущего торгового дня.

По состоянию на 18:20 мск декабрьский фьючерс стоит $65,12 за тройскую унцию. Разница с предыдущим днем составила -5,14%. За месяц серебро подешевело на 0,23%.

На Московской бирже серебро торгуется по 170,45 руб. За день оно подешевело на 8,25 руб.

Ранее управляющий совет Европейского центрального банка (ЕЦБ) принял решение повысить три ключевые процентные ставки на 25 б. п. Решение направлено на стабилизацию инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе. Ставка по депозитам повышена до 2,5% годовых, ставка основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) – до 2,65%, ставка по маржинальным кредитам – до 2,9%.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь