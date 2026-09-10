Цены на серебро снизились почти на 6%

Ранее управляющий совет Европейского центрального банка (ЕЦБ) принял решение повысить три ключевые процентные ставки на 25 б. п. Решение направлено на стабилизацию инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе. Ставка по депозитам повышена до 2,5% годовых, ставка основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) – до 2,65%, ставка по маржинальным кредитам – до 2,9%.