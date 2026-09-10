Цены на серебро снизились почти на 6%
Цена на серебро на бирже Comex в моменте снизилась на 6,1% в сравнении с закрытием предыдущего торгового дня.
По состоянию на 18:20 мск декабрьский фьючерс стоит $65,12 за тройскую унцию. Разница с предыдущим днем составила -5,14%. За месяц серебро подешевело на 0,23%.
На Московской бирже серебро торгуется по 170,45 руб. За день оно подешевело на 8,25 руб.
Ранее управляющий совет Европейского центрального банка (ЕЦБ) принял решение повысить три ключевые процентные ставки на 25 б. п. Решение направлено на стабилизацию инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе. Ставка по депозитам повышена до 2,5% годовых, ставка основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) – до 2,65%, ставка по маржинальным кредитам – до 2,9%.