Индекс Мосбиржи превысил уровень в 2300 пунктов
Индекс Мосбиржи на максимуме достиг отметки в 2306,26 п., а индекс РТС – 861,99 п.
По состоянию на 18:40 мск индекс Мосбиржи составил 2304,19 п. В сравнении с закрытием он вырос на 1,77%. С начала месяца он стал выше на 5,75%. Индекс РТС достиг отметки в 861,61 п. (+3,21%).
Лидером роста стали акции «Роснефти» (+6,32%). За ними ценные бумаги «Новатэка» (+6,2%), «Газпрома» (+5,14%), Сбербанка (+3,175) и Совкомбанка (+3,02%).
Акции «Норникеля» подешевели на 1,58%, «Ленты» – на 1,39%, «Русала» – на 1,03%, «Яндекса» – на 0,83%, «Сургутнефтегаза» – на 0,53%.
Президент России Владимир Путин вечером вылетит в Нью-Дели для участия в саммите БРИКС. На полях саммита 11 сентября российский президент и премьер Индии Нарендра Моди обсудят ситуацию вокруг конфликта Ирана и США.
18-й саммит БРИКС пройдет в Нью-Дели 12–13 сентября в честь 20-летия объединения.