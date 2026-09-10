Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
LPSB49-1,71%CNY Бирж.12,53-1,07%IMOEX2 308,93+1,98%RTSI862,31+3,32%RGBI113,79+0,15%RGBITR774,93+0,18%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Индекс Мосбиржи превысил уровень в 2300 пунктов

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Индекс Мосбиржи на максимуме достиг отметки в 2306,26 п., а индекс РТС – 861,99 п.

По состоянию на 18:40 мск индекс Мосбиржи составил 2304,19 п. В сравнении с закрытием он вырос на 1,77%. С начала месяца он стал выше на 5,75%. Индекс РТС достиг отметки в 861,61 п. (+3,21%).

Лидером роста стали акции «Роснефти» (+6,32%). За ними ценные бумаги «Новатэка» (+6,2%), «Газпрома» (+5,14%), Сбербанка (+3,175) и Совкомбанка (+3,02%).

Акции «Норникеля» подешевели на 1,58%, «Ленты» – на 1,39%, «Русала» – на 1,03%, «Яндекса» – на 0,83%, «Сургутнефтегаза» – на 0,53%.

Президент России Владимир Путин вечером вылетит в Нью-Дели для участия в саммите БРИКС. На полях саммита 11 сентября российский президент и премьер Индии Нарендра Моди обсудят ситуацию вокруг конфликта Ирана и США.

18-й саммит БРИКС пройдет в Нью-Дели 12–13 сентября в честь 20-летия объединения.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её