ВЭБ.РФ увеличил объем размещения облигаций ПБО-002Р-61 до 90 млрд рублей
ВЭБ.РФ закрыл книгу заявок на биржевые облигации серии ПБО-002Р-61 со сроком до погашения 3,5 года и квартальными купонными выплатами. Спрос инвесторов превысил 100 млрд руб., сообщили в госкорпорации.
Изначально ориентир ставки составлял прирост индекса RUONIA плюс 200 базисных пунктов при объеме размещения от 50 млрд руб. По итогам формирования книги ВЭБ.РФ увеличил объем выпуска до 90 млрд руб., одновременно снизив спред до 185 базисных пунктов. Оферта по облигациям не предусмотрена.
В размещении приняли участие государственные и частные банки, управляющие, страховые и инвестиционные компании, а также физические лица. Привлеченные средства ВЭБ.РФ направит на финансирование проектов в рамках реализации стратегии развития госкорпорации до 2030 г.
Расчеты по сделке запланированы на 15 сентября.
ВЭБ.РФ по итогам первого полугодия 2026 г. получила чистую прибыль в размере 32,4 млрд руб. Операционная прибыль до вычета резервов под ожидаемые кредитные убытки составила 113,3 млрд руб. против 111,5 млрд руб. годом раньше. Чистый процентный доход вырос с 77 млрд до 104,3 млрд руб. за счет увеличения кредитного портфеля и опережающего роста процентных доходов над стоимостью фондирования. Чистый комиссионный доход увеличился на 1,3 млрд руб. – до 17,7 млрд руб. Активы группы с начала года выросли на 21,9%, или на 1,65 трлн руб., и на 30 июня достигли 9,16 трлн руб. Основной прирост пришелся на чистые инвестиции в лизинг – на 570,6 млрд руб., основные средства и активы в форме права пользования – на 396,1 млрд руб.