ВЭБ.РФ увеличил объем размещения облигаций ПБО-002Р-61 до 90 млрд рублей

ВЭБ.РФ по итогам первого полугодия 2026 г. получила чистую прибыль в размере 32,4 млрд руб. Операционная прибыль до вычета резервов под ожидаемые кредитные убытки составила 113,3 млрд руб. против 111,5 млрд руб. годом раньше. Чистый процентный доход вырос с 77 млрд до 104,3 млрд руб. за счет увеличения кредитного портфеля и опережающего роста процентных доходов над стоимостью фондирования. Чистый комиссионный доход увеличился на 1,3 млрд руб. – до 17,7 млрд руб. Активы группы с начала года выросли на 21,9%, или на 1,65 трлн руб., и на 30 июня достигли 9,16 трлн руб. Основной прирост пришелся на чистые инвестиции в лизинг – на 570,6 млрд руб., основные средства и активы в форме права пользования – на 396,1 млрд руб.