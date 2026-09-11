Число личных фондов выросло более чем в пять раз с начала 2025 года
Количество личных фондов в России увеличилось более чем в пять раз с начала 2025 г. и достигло 877 штук к концу августа 2026 г., следует из расчетов «ВИМ инвестиций» на основе данных Федеральной налоговой службы и опроса участников рынка. Абсолютный прирост за этот период составил 712 фондов, только за август в стране зарегистрировано 52 новых фонда, передала «Ведомостям» через представителя начальник отдела структурирования частного капитала и управления личными фондами ВИМ Наталья Пекшева.
Личный фонд – российский аналог зарубежного траста. Учредитель может определить правила управления активами, переданными в фонд, порядок передачи имущества наследникам, условия выплат выгодоприобретателям и проч. Фонд может объединять различные виды имущества: доли в бизнесе, ценные бумаги, денежные средства, недвижимость, предметы искусства и иные активы.
Ранее личные фонды чаще воспринимались как альтернатива завещанию или элемент налогового планирования, но сегодня собственники рассматривают их значительно шире – как долгосрочную структуру для управления активами, преемственности и защиты сформированной модели владения, рассуждает Пекшева. По ее словам, ключевая ценность личного фонда – в возможности при жизни учредителя установить правила, по которым будет функционировать капитал: полномочия органов управления, инвестиционную стратегию, порядок принятия решений по ключевым активам и условия, при которых выгодоприобретатели получают выплаты или имущество.
Особенно важно для собственников бизнеса, что личный фонд позволяет отделить вопросы владения от операционного управления: это помогает обеспечить непрерывность управления компанией при смене поколений, снизить вероятность дробления активов и заранее предусмотреть механизмы разрешения потенциальных семейных или корпоративных разногласий, добавила Пекшева. Расширение практики долгосрочного планирования среди владельцев частного капитала будет поддерживать дальнейший рост рынка, считает она.
«Личный фонд не отменяет необходимости продуманной инвестиционной стратегии и профессионального управления. Напротив, он создает для них устойчивую юридическую и управленческую конструкцию. Чем сложнее структура активов и чем важнее для семьи задача сохранить капитал на несколько поколений, тем более востребованным становится такой подход», – резюмировала она.