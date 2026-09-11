Цена акций Ozon на Мосбирже упала на 5% после атак БПЛА
По состоянию на 09:01 мск 11 сентября цена акций Ozon снизилась на 5% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 2535,50 руб. Объем торгов составил 2,46 млрд руб.
На закрытие торгов 10 сентября цена акций Ozon составила 2653,50 руб., оборот торгов достиг 3,81 млрд руб.
Ранее сообщалось, что логистический центр и хаб доставки Ozon в Саратове были атакованы украинскими беспилотниками. Сотрудники эвакуированы, начался пожар, сообщили в компании.
За последние 12 месяцев цена акций Ozon снизилась на 42,1%.
Международная компания публичное акционерное общество «Озон» (МКПАО «Озон») – один из крупнейших российских маркетплейсов. Компания была основана в 1998 г. как интернет-магазин по продаже книг и видеокассет. В 2025 г. компания завершила редоцимиляцию с Кипра в Калининградскую область. К началу 2026 г. Ozon насчитывал свыше 75 000 пунктов выдачи заказов и 63 млн покупателей. В группу также входят экспресс-доставка товаров повседневного спроса (Ozon fresh), финансовый сервис («Ozon банк») и бронирование билетов, отелей и туров (Ozon Travel).