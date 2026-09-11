В августе «Аэрофлот» перевез на 1,3% пассажиров меньше год к году

Скорректированная чистая прибыль группы «Аэрофлот» в первом полугодии 2026 г. составила 472 млн руб., что почти в девять раз ниже показателя за аналогичный период 2025 г. Как отмечается в сообщении к отчету, чистая прибыль компании была скорректирована на курсовую переоценку, эффект страхового урегулирования отношений с иностранными арендодателями, начисление резерва по финансовому активу, списание кредиторской задолженности, а также прочие резервы.