В августе «Аэрофлот» перевез на 1,3% пассажиров меньше год к году
Группа «Аэрофлот» перевезла в августе 5,7 млн пассажиров, что на 1,3% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Причиной стили действовавшие временные ограничения и изменения структуры перевозок, сообщила компания на сайте.
На внутренних линиях перевезено 4,3 млн пассажиров. Показатель снизился на 6,4% год к году. На международных линиях перевозки выросли на 17,8%, до 1,5 млн пассажиров. Пассажирооборот увеличился на 3,4%, предельный пассажирооборот – на 1,6%. Занятость пассажирских кресел увеличилась на 1,6 п. п. и составила 93,7% на фоне роста показателя на международных линиях на 3,3 п. п., до 94%.
За восемь месяцев группа перевезла 37,4 млн пассажиров, на 0,1% меньше аналогичного периода 2025 г. На внутренних линиях перевезено 27,7 млн пассажиров (-4,0%), на международных линиях – 9,7 млн пассажиров (+12,8%). Пассажирооборот вырос на 4,6%, предельный пассажирооборот – на 2,7%. Занятость пассажирских кресел составила 91,5%, увеличившись на 1,6 п. п. год к году на фоне роста показателя на международных линиях на 4,6 п. п., до 92%.
Отдельно авиакомпания «Аэрофлот» за август перевезла 3,0 млн пассажиров (-3,5%), пассажирооборот при этом вырос на 2,5%, а занятость кресел на 2,3 п. п., до 93,5%. С начала года она перевезла 19,9 млн пассажиров (-0,4%), пассажирооборот вырос на 6,2%, а занятость кресел на 2,5 п. п., до 91,4%.
Скорректированная чистая прибыль группы «Аэрофлот» в первом полугодии 2026 г. составила 472 млн руб., что почти в девять раз ниже показателя за аналогичный период 2025 г. Как отмечается в сообщении к отчету, чистая прибыль компании была скорректирована на курсовую переоценку, эффект страхового урегулирования отношений с иностранными арендодателями, начисление резерва по финансовому активу, списание кредиторской задолженности, а также прочие резервы.
Выручка группы за шесть месяцев выросла на 4% и достигла 429,8 млрд руб. Операционные расходы увеличились на 10% до 449,2 млрд руб. Ключевой статьей роста затрат стало авиационное топливо. Расходы на керосин за первое полугодие выросли на 13% до 162,6 млрд руб. При этом во II квартале рост затрат по этой статье составил 25% год к году до 92,2 млрд руб.