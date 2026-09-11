Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,546+0,13%VEON-RX63,9+0,95%MRKS0,475-0,11%IMOEX2 276,42-1,41%RTSI850,17-1,41%RGBI113,67-0,3%RGBITR774,37-0,26%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Российский рынок акций снижается накануне заседания ЦБ

Ведомости

По состоянию на 12:00 мск 11 сентября индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,79% и составил 2290,75. Индекс РТС снизился на 0,79% и составил 855,52.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 29,83 млрд руб.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь