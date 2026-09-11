Российский рынок акций снижается накануне заседания ЦБ
По состоянию на 12:00 мск 11 сентября индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,79% и составил 2290,75. Индекс РТС снизился на 0,79% и составил 855,52.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«Селигдар» – 36,64 руб. (+5,33%)
«Полюс» – 1017,20 руб. (+3,38%)
«Аэрофлот» – 33,25 руб. (+0,82%)
МКБ – 10,11 руб. (+0,42%)
«Русгидро» – 0,38 руб. (+0,37%)
В аутсайдерах торгов оказались:
Ozon – 2 567 руб. (-3,26%)
«Евротранс» – 21,10 руб. (-2,34%)
ГК «Самолет» – 323,20 руб. (-2,17%)
Совкомбанк – 10,03 руб. (-1,96%)
АФК «Система» – 7,54 руб. (-1,89%)
Общий объем торгов составил 29,83 млрд руб.