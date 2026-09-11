«Россети» 14 сентября разместят флоатер объемом 25 млрд рублей
Флоатер имеет срок обращения в 660 дней – год и восемь месяцев. По нему будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны с привязкой к ключевой ставке ЦБ. Спред к КС установлен на уровне 120 б. п.
Сбор заявок на выпуск прошел 9 сентября. Организатором и андеррайтером выступает Газпромбанк.
19 августа Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило ПАО «Россети» рейтинг на уровне ESG‑2 (AA+) со «стабильным» прогнозом.
Выручка «Россетей» за полгода составила 196,8 млрд руб., что на 12% больше год к году. Чистая прибыль вышла на 64,7 млрд руб. Разница с результатом за первое полугодие 2025 г. составила -19%. Заметно выросла статья «Прочие расходы» – в 2,7 раза до 54 млрд руб.