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Акционеры «Диасофт» утвердили выплату дивидендов за полугодие

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Акционеры ПАО «Диасофт» одобрили выплаты дивидендов по итогам полугодия в размере 16 руб. Об этом сообщается на ленте раскрытия информации.

На выплаты будет направлено 168 млн руб. Датой отсечки утвердили 21 сентября.

Заседание совета директоров компании прошло 6 августа. На встрече было принято решение не проводить обратный выкуп собственных акций в текущем финансовом квартале. Компания сообщила, что вопрос обратного выкупа будет повторно рассмотрен в будущем.

Чистая прибыль компании по итогам I квартала 2026 финансового года (закончился 30 июня) составила 0,46 млрд руб. против 0,25 млрд год к году. Показатель вырос на 84%. Выручка составила 2,9 млрд руб., что на 21% больше, чем в прошлом финансовом году. EBITDA за период равна 0,7 млрд руб. (+72% год к году), рентабельность по EBITDA – 24,1%.

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