Чистая прибыль «Диасофта» в I квартале 2026 фингода выросла на 84%

В феврале СД «Диасофта» рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за III квартал 2025 г. в размере 102 руб. на одну ценную бумагу. Общая сумма, предназначенная для этих выплат, составила 1,071 млрд руб. По итогам 2025 финансового года компания (завершился 31 марта) сократила выручку по МСФО на 3% до 9,8 млрд руб., чистая прибыль упала в 4,5 раза и составила 527 млн руб. На этом фоне компания направила на дивиденды 1,26 млрд руб., что соответствует 120 руб. на акцию.