Чистая прибыль «Диасофта» в I квартале 2026 фингода выросла на 84%
Чистая прибыль ПАО «Диасофт» по итогам I квартала 2026 финансового года (закончился 30 июня) составила 0,46 млрд руб. против 0,25 млрд год к году. Показатель вырос на 84%, сообщила компания на сайте.
Выручка составила 2,9 млрд руб., что на 21% больше, чем в прошлом финансовом году. EBITDA за период равна 0,7 млрд руб. (+72% год к году), рентабельность по EBITDA – 24,1%.
Затраты на разработку программного обеспечения (R&D) по итогам отчетного периода составили 0,3 млрд руб. В «Диасофте» рассказали, что средства были направлены на реализацию стратегии развития продуктов для нефинансовых индустрий и ИИ-трансформацию разработки программных продуктов.
Кроме того, совет директоров компании рекомендовал дивиденды в размере 16 руб. на одну акцию. На них будет направлено 168 млн руб. Вопрос о выплате рассмотрит общее собрание акционеров 10 сентября.
В феврале СД «Диасофта» рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за III квартал 2025 г. в размере 102 руб. на одну ценную бумагу. Общая сумма, предназначенная для этих выплат, составила 1,071 млрд руб. По итогам 2025 финансового года компания (завершился 31 марта) сократила выручку по МСФО на 3% до 9,8 млрд руб., чистая прибыль упала в 4,5 раза и составила 527 млн руб. На этом фоне компания направила на дивиденды 1,26 млрд руб., что соответствует 120 руб. на акцию.