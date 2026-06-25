Чистая прибыль «Диасофта» за 2025 год снизилась в 4,5 раза

«Диасофт» – один из крупнейших российских разработчиков и поставщиков IT-решений для финансового сектора и других отраслей экономики, основан в 1991 г. Включен в перечень системообразующих организаций, а в реестре российского ПО зарегистрированы более 250 продуктов компании. Клиентами группы являются более 150 организаций, в том числе половина из сотни лидирующих банков.