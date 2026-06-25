Чистая прибыль «Диасофта» за 2025 год снизилась в 4,5 раза
При этом возобновляемая выручка выросла на 9% и достигла 8,5 млрд руб., а законтрактованная выручка увеличилась на 13% до 24,5 млрд руб. EBITDA снизилась на 35% до 1,9 млрд руб., чистая прибыль упала в 4,5 раза и составила 527 млн руб. На этом фоне компания направила на дивиденды 1,26 млрд руб., что соответствует 120 руб. на акцию.
По состоянию на 12:30 мск 26 июня цена акций «Диасофта» выросла на 0,05% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 999,5 руб. Объем торгов составил 10,15 млн руб.
На закрытие торгов 23 июня цена акций «Диасофта» составила 996 руб. За последние 12 месяцев цена акций «Диасофта» снизилась на 68,7%.
«Диасофт» – один из крупнейших российских разработчиков и поставщиков IT-решений для финансового сектора и других отраслей экономики, основан в 1991 г. Включен в перечень системообразующих организаций, а в реестре российского ПО зарегистрированы более 250 продуктов компании. Клиентами группы являются более 150 организаций, в том числе половина из сотни лидирующих банков.