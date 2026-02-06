СД «Диософта» рекомендовал выплатить дивиденды в 102 рубля на акцию
Совет директоров ПАО «Диасофт» рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за III квартал 2025 г. в размере 102 руб. на одну ценную бумагу. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Общая сумма, предназначенная для этих выплат, составит 1,071 млрд руб. Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет закрыт 23 марта.
Вопрос о выплате дивидендов будет вынесен на рассмотрение собрания акционеров, которое запланировано на 12 марта.
Акционеры «Диасофта» 12 декабря одобрили рекомендацию совета директоров выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2025 г. в размере 18 руб. на одну обыкновенную акцию.
26 ноября «Диасофт» представил результаты по МСФО по итогам шести месяцев 2025 финансового года. Выручка компании за отчетный период достигла 3,9 млрд руб. Возобновляемая выручка увеличилась на 15% относительно года ранее. EBITDA составила 407 млн руб. Рентабельность по показателю – 10,5%.