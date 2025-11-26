Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Выручка «Диасофта» за шесть месяцев по МСФО достигла 3,9 млрд рублей

Ведомости

Выручка ПАО «Диасофт» по МСФО по итогам шести месяцев 2025 финансового года достигла 3,9 млрд руб. Возобновляемая выручка выросла на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

EBITDA за отчетный период составила 407 млн руб. Рентабельность по показателю достигла 10,5%. Отмечается, что рентабельность по итогам шести месяцев отличается от годовых значений из-за сезонности бизнеса компании.

Затраты на разработку программного обеспечения выросли на 10% год к году до 675 млн руб. Они были направлены на разработку продуктов для нефинансовых индустрий, развитие средств производства программных продуктов и импортозамещение продуктов для финансового сектора. Чистый денежный поток от операционной деятельности снизился до 484 млн руб. против 500 млн руб. годом ранее.

Согласно положению о дивидендной политике «Диасофта» в новой редакции, компания в 2025 г. планирует выплату дивидендов не реже одного раза в полугодие в размере не менее 80% EBITDAC.

7 ноября совет директоров «Диасофта» дал рекомендацию общему собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2025 г. в размере 18 руб. на одну обыкновенную акцию.

Днем ранее совет директоров компании единогласно одобрил новую редакцию положения о дивидендной политике. Содержание документа не разглашалось.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь