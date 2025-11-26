Выручка «Диасофта» за шесть месяцев по МСФО достигла 3,9 млрд рублей
EBITDA за отчетный период составила 407 млн руб. Рентабельность по показателю достигла 10,5%. Отмечается, что рентабельность по итогам шести месяцев отличается от годовых значений из-за сезонности бизнеса компании.
Затраты на разработку программного обеспечения выросли на 10% год к году до 675 млн руб. Они были направлены на разработку продуктов для нефинансовых индустрий, развитие средств производства программных продуктов и импортозамещение продуктов для финансового сектора. Чистый денежный поток от операционной деятельности снизился до 484 млн руб. против 500 млн руб. годом ранее.
Согласно положению о дивидендной политике «Диасофта» в новой редакции, компания в 2025 г. планирует выплату дивидендов не реже одного раза в полугодие в размере не менее 80% EBITDAC.
7 ноября совет директоров «Диасофта» дал рекомендацию общему собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2025 г. в размере 18 руб. на одну обыкновенную акцию.
Днем ранее совет директоров компании единогласно одобрил новую редакцию положения о дивидендной политике. Содержание документа не разглашалось.