Выручка «Диасофта» за шесть месяцев по МСФО достигла 3,9 млрд рублей

Затраты на разработку программного обеспечения выросли на 10% год к году до 675 млн руб. Они были направлены на разработку продуктов для нефинансовых индустрий, развитие средств производства программных продуктов и импортозамещение продуктов для финансового сектора. Чистый денежный поток от операционной деятельности снизился до 484 млн руб. против 500 млн руб. годом ранее.