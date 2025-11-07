Совет директоров «Диасофта» рекомендовал дивиденды за девять месяцев

6 ноября совет директоров «Диасофта» единогласно одобрил новую редакцию положения о дивидендной политике. Содержание документа не разглашается. По действующей политике компания направляет на дивиденды не менее 80% EBITDA за периоды до марта 2026 г. и не менее 50% начиная с отчетности за 2027 г.