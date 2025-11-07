Газета
Совет директоров «Диасофта» рекомендовал дивиденды за девять месяцев

Ведомости

Совет директоров «Диасофта» на заседании рекомендовал общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2025 г. в размере 18 руб. на одну обыкновенную акцию.

В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 22 декабря.

6 ноября совет директоров «Диасофта» единогласно одобрил новую редакцию положения о дивидендной политике. Содержание документа не разглашается. По действующей политике компания направляет на дивиденды не менее 80% EBITDA за периоды до марта 2026 г. и не менее 50% начиная с отчетности за 2027 г.

По данным инвестиционной группы «Атон», «Диасофт» рассматривает возможность снижения базы для расчета дивидендов в 2025 г. и есть вероятность снижения коэффициента выплат с 80 до 50% EBITDA при их расчете за этот год.

В августе «Диасофт» разместил финансовые результаты за I квартал 2025 г. Выручка компании выросла на 12% год к году и составила 2,4 млрд руб. на 30 июня. Чистая прибыль составила 252,9 млн руб. Законтрактованная выручка выросла на 23% год к году до 23,9 млрд руб. Показатель EBITDA достиг 421,3 млн руб.

