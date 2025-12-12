Газета
Акционеры «Диасофта» утвердили дивиденды за девять месяцев

Акционеры ПАО «Диасофт» одобрили рекомендацию совета директоров выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2025 г. в размере 18 руб. на одну обыкновенную акцию.

Всего на выплату дивидендов будет направлено 189 млн руб. В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 22 декабря 2025 г.

7 ноября совет директоров «Диасофта» дал рекомендацию общему собранию акционеров выплатить дивиденды за девять месяцев 2025 г. в 18 руб. на акцию. Днем ранее совет директоров компании одобрил новую редакцию положения о дивидендной политике.

26 ноября «Диасофт» представил результаты по МСФО по итогам шести месяцев 2025 финансового года. Выручка компании за отчетный период достигла 3,9 млрд руб. Возобновляемая выручка увеличилась на 15% относительно года ранее. EBITDA составила 407 млн руб. Рентабельность по показателю – 10,5%.

Согласно положению о дивидендной политике в новой редакции, компания планирует выплату дивидендов не реже одного раза в полугодие в размере не менее 80% EBITDA.

