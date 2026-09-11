Акции «Полюса» в моменте выросли на 6,1%
Акции «Полюса» в моменте выросли на 6,1% и на максимуме стоили 1042 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов.
Спустя час после начала основной сессии акции отскочили. По состоянию на 12:47 мск они торгуются по 1013,8 руб. Разница с ценой закрытия предыдущего дня составила +3,24%.
Тем не менее за месяц акции «Полюса» потеряли 23,21% в стоимости.
По итогам первого полугодия по МСФО «Полюс» нарастил выручку на 14% год к году – до 352,67 млрд руб. Прибыль за период при этом упала в 2,8 раза и составила 61,23 млрд руб. Общий объем реализации золота составил 950 000 унций, снизившись на 20% относительно аналогичного периода прошлого года.
8 июля компания сообщила, что менеджмент ПАО «Полюс» рекомендует совету директоров приостановить выплату дивидендов до 2030 г. Такое решение было принято после тщательного анализа текущей рыночной конъюнктуры.