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Главная / Инвестиции /

VK планирует разместить облигации на 5 млрд рублей

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

МКПАО «ВК» планирует в рамках действующей программы разместить трехлетний выпуск облигаций на 5 млрд руб. во второй половине сентября, сообщила компания на сайте.

В компании стремятся снизить долговую нагрузку, а размещение позволит оптимизировать структуру портфеля. Выпуск появится на рынке после планового погашения текущей серии облигаций на 15 млрд руб. Эмитентом выступит дочерняя компания ООО «Мэйл.ру финанс».

II квартал VK завершила с чистой прибылью впервые с 2022 г. Она составила 328 млн руб. Аналитики связывают квартальную прибыль с продажей четверти «Точка банка». Выручка холдинга во II квартале 2026 г. выросла на 17% год к году до 43,5 млрд руб., а скорректированная EBITDA – на 41% до 7,6 млрд руб

В первом полугодии 2026 г. VK зафиксировала чистый убыток в размере 3,85 млрд руб., хотя он сократился втрое по сравнению с 12,67 млрд руб. годом ранее, следует из отчетности. За январь – июнь 2026 г. выручка VK выросла на 12% до 81 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, скорректированная EBITDA увеличилась на 34% до 14 млрд руб., а рентабельность выросла с 14 до 17%. Чистый долг VK на конец июня сократился на 27% относительно конца 2025 г. до 60,2 млрд руб., а его отношение к EBITDA снизилось с 3,6 до 2,3х.

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