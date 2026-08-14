«Точка» вывела VK в квартальную прибыль

В первом полугодии 2026 г. VK зафиксировала чистый убыток в размере 3,85 млрд руб., хотя он сократился втрое по сравнению с 12,67 млрд руб. годом ранее, следует из отчетности. За январь – июнь 2026 г. выручка VK выросла на 12% до 81 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, скорректированная EBITDA увеличилась на 34% до 14 млрд руб., а рентабельность выросла с 14 до 17%. Чистый долг VK на конец июня сократился на 27% относительно конца 2025 г. до 60,2 млрд руб., а его отношение к EBITDA снизилось с 3,6 до 2,3.