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Главная / Технологии /

«Точка» вывела VK в квартальную прибыль

Теоретически это может приблизить компанию к возобновлению дивидендных выплат
Илья Склюев
Максим Стулов
Максим Стулов / Ведомости

Компания VK впервые с IV квартала 2022 г. завершила квартал с чистой прибылью. Во II квартале 2026 г. она составила 328 млн руб. Об этом говорится в финансовой отчетности головной компании по МСФО. Аналитики связывают квартальную прибыль с продажей четверти «Точка банка». Выручка холдинга во II квартале 2026 г. выросла на 17% год к году до 43,5 млрд руб., а скорректированная EBITDA – на 41% до 7,6 млрд руб.

В первом полугодии 2026 г. VK зафиксировала чистый убыток в размере 3,85 млрд руб., хотя он сократился втрое по сравнению с 12,67 млрд руб. годом ранее, следует из отчетности. За январь – июнь 2026 г. выручка VK выросла на 12% до 81 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, скорректированная EBITDA увеличилась на 34% до 14 млрд руб., а рентабельность выросла с 14 до 17%. Чистый долг VK на конец июня сократился на 27% относительно конца 2025 г. до 60,2 млрд руб., а его отношение к EBITDA снизилось с 3,6 до 2,3.

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