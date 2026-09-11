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Главная / Инвестиции /

Индекс Мосбиржи снизился на 1% после решения ЦБ по ключевой ставке

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Индекс Мосбиржи снизился на 1% после того, как Банк России огласил решение оставить ключевую ставку на отметке в 14% годовых.

По состоянию на 13:44 мск индекс составил 2286,25 мск с разницей к закрытию в – 0,98%.

Примечательно, что резкий рост начался ориентировочно в 13:20 мск и продлился 10 минут. Значение индекса выросло с 2295,09 до 2317,09 п. После этого показатель снизился до 2285,63 п., а через пять минут еще до 2276,16 п.

Совет директоров Банка России на заседании 11 сентября принял решение сохранить ключевую ставку на текущем уровне в 14% годовых. Это стало первой паузой в полуторагодичном цикле смягчения денежно-кредитной политики.

Такое решение регулятора ожидало большинство – 23 из 30 – опрошенных «Ведомостями» экономистов. При этом семь аналитиков допускали в сентябре снижение ставки на 25 базисных пунктов (б. п.) до 13,75%, один не исключал даже более решительного шага снижения – на 50 б. п.

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