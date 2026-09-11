Шохин оценил последние сигналы ЦБ как «непозитивные» для инвестиционного цикла
Решение Банка России не продолжать постепенное снижение ключевой ставки непозитивно и скажется на перспективах долгосрочного инвестирования. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в комментарии, опубликованном на сайте организации.
«Для инвестиционного цикла и текущее решение, и прогноз по динамике «ключа» (ключевой ставки. – «Ведомости») принципиальны и непозитивны. Проект, окупаемость которого рассчитывается на пять-семь лет, не начинают в расчете на то, что стоимость денег станет приемлемой через три года», – говорится в обращении.
При этом в опросах РСПП тема ключевой ставки опустилась на шестое место среди ограничений для бизнеса. Причина – для бизнеса важна уже не сама ставка, а негативные последствия ее долгого сохранения на высоком уровне. Сейчас более чувствительными становятся прямые следствия длительного периода дорогих денег. Речь идет в том числе о неплатежах со стороны контрагентов, недостатке оборотных средств, недостатке спроса и сложностях с поставками сырья.
«Дорогой кредит сжимает оборотный капитал, компании начинают финансировать себя за счет отсрочек платежей партнерам, и расчетная дисциплина по цепочке ухудшается», – указал Шохин.
11 сентября руководитель центра макроэкономических исследований Сбербанка и главный экономист ВЭБ.РФ Александр Исаков допустил, что Банк России на заседании может сохранить ключевую ставку на уровне 14% или снизить ее на 25 базисных пунктов (б. п.). По его словам, в ВЭБе вероятность снижения ставки оценивают в 40–45%.