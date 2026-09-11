Шохин оценил последние сигналы ЦБ как «непозитивные» для инвестиционного цикла

При этом в опросах РСПП тема ключевой ставки опустилась на шестое место среди ограничений для бизнеса. Причина – для бизнеса важна уже не сама ставка, а негативные последствия ее долгого сохранения на высоком уровне. Сейчас более чувствительными становятся прямые следствия длительного периода дорогих денег. Речь идет в том числе о неплатежах со стороны контрагентов, недостатке оборотных средств, недостатке спроса и сложностях с поставками сырья.