Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,503-0,22%MGTS1 580+6,04%AVAN5380%IMOEX2 278,18-1,33%RTSI850,82-1,33%RGBI113,29-0,63%RGBITR771,9-0,57%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Шохин оценил последние сигналы ЦБ как «непозитивные» для инвестиционного цикла

Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Решение Банка России не продолжать постепенное снижение ключевой ставки непозитивно и скажется на перспективах долгосрочного инвестирования. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в комментарии, опубликованном на сайте организации.

«Для инвестиционного цикла и текущее решение, и прогноз по динамике «ключа» (ключевой ставки. – «Ведомости») принципиальны и непозитивны. Проект, окупаемость которого рассчитывается на пять-семь лет, не начинают в расчете на то, что стоимость денег станет приемлемой через три года», – говорится в обращении.

При этом в опросах РСПП тема ключевой ставки опустилась на шестое место среди ограничений для бизнеса. Причина – для бизнеса важна уже не сама ставка, а негативные последствия ее долгого сохранения на высоком уровне. Сейчас более чувствительными становятся прямые следствия длительного периода дорогих денег. Речь идет в том числе о неплатежах со стороны контрагентов, недостатке оборотных средств, недостатке спроса и сложностях с поставками сырья.

«Дорогой кредит сжимает оборотный капитал, компании начинают финансировать себя за счет отсрочек платежей партнерам, и расчетная дисциплина по цепочке ухудшается», – указал Шохин.

11 сентября руководитель центра макроэкономических исследований Сбербанка и главный экономист ВЭБ.РФ Александр Исаков допустил, что Банк России на заседании может сохранить ключевую ставку на уровне 14% или снизить ее на 25 базисных пунктов (б. п.). По его словам, в ВЭБе вероятность снижения ставки оценивают в 40–45%.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь