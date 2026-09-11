Главный экономист Сбера и ВЭБа допустил снижение ставки ЦБ до 13,75%

Большинство опрошенных «Ведомостями» экономистов считают, что совет директоров ЦБ на заседании 11 сентября сохранит ключевую ставку на текущем уровне – 14%. Это может стать первой паузой в полуторагодичном цикле смягчения денежно-кредитной политики (ДКП). При этом семь аналитиков допускают в сентябре вероятность альтернативного сценария – снижения ставки на 25 б. п. до 13,75%, один из них не исключает даже более решительного шага – снижения на 50 б. п.