Главный экономист Сбера и ВЭБа допустил снижение ставки ЦБ до 13,75%
По его словам, в ВЭБе вероятность снижения ставки оценивают в 40–45%. Исаков отметил, что в пользу смягчения денежно-кредитной политики говорит структура инфляции: устойчивые показатели уже несколько кварталов находятся в диапазоне 4–5% SAAR, а реальная ставка заметно превышает нейтральный уровень.
При этом ускорение годовой инфляции до 6,3% делает сохранение ставки на текущем уровне обоснованным, отметил экономист. По его оценке, действующая траектория ставки позволяет ЦБ выполнить собственный прогноз средней ставки на 2026 г. даже без дополнительного снижения на ближайшем заседании.
Исаков подчеркнул, что сохранение ключевой ставки на уровне 14% не следует воспринимать как завершение цикла смягчения.
Большинство опрошенных «Ведомостями» экономистов считают, что совет директоров ЦБ на заседании 11 сентября сохранит ключевую ставку на текущем уровне – 14%. Это может стать первой паузой в полуторагодичном цикле смягчения денежно-кредитной политики (ДКП). При этом семь аналитиков допускают в сентябре вероятность альтернативного сценария – снижения ставки на 25 б. п. до 13,75%, один из них не исключает даже более решительного шага – снижения на 50 б. п.
3 сентября глава ВТБ Андрей Костин на полях ВЭФа сказал, что ключевая ставка больше не будет повышаться, а продолжит медленное снижение. Он отметил, что Центробанк мониторит инфляционные ожидания и относится осторожно к своим действиям. Бизнес хотел бы видеть более активные шаги регулятора и низкую ключевую ставку, добавил глава ВТБ.
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФа заявил, что высокая ключевая ставка Банка России является сознательным решением, направленным на поддержание макроэкономической стабильности.
31 августа ЦБ опубликовал прогноз, согласно которому ключевая ставка в «дезинфляционном» сценарии в 2026 г. будет на уровне 14,5–14,6%. В 2027 г. показатель может составить 9–11%. Годовая инфляция при таком сценарии в 2026 г. составит 6–7%, в 2027 г. – 3–4%, а в 2028-м и в 2029-м – 4%.