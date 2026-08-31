ЦБ спрогнозировал ключевую ставку на уровне 14,5–14,6% в 2026 году
Банк России прогнозирует ключевую ставку в 2026 г. на уровне 14,5–14,6% в 2026 г. в «дезинфляционном» сценарии. В 2027 г. показатель может составить 9-11%, следует из опубликованного на сайте регулятора документа.
В 2028 г. ставка прогнозируется на уровне 7–8%, а в 2029-м – 7,5–8,5%. Годовая инфляция при таком сценарии в 2026 г. составит 6–7%, в 2027 г. – 3–4%, а в 2028-м и в 2029-м – 4%.
По данным Центробанка, в этом сценарии рост производительности ускоряется относительно базового, а производственные возможности экономики становятся шире.
«Это позволяет поддерживать более высокий экономический рост без усиления инфляционного давления и дает Банку России больше пространства для смягчения денежно-кредитной политики», – говорится в документе.
24 июля регулятор снизил ключевую ставку до 14% вопреки консенсус-прогнозу, который выступал за ее сохранение на уровне 14,25%.