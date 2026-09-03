Путин назвал высокую ключевую ставку осознанным решением ЦБ
Высокая ключевая ставка Банка России является сознательным решением, направленным на поддержание макроэкономической стабильности. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
Президент отметил, что власти понимают последствия повышения ключевой ставки и особенности работы экономики в условиях жесткой денежно-кредитной политики.
При этом поддержание ставки на высоком уровне, по его словам, связано именно с необходимостью сохранять макроэкономическую стабильность.
Президент также отметил, что Россия работает над созданием стабильных экономических условий, рассчитывая тем самым обеспечить приток зарубежных инвестиций. По его словам, макроэкономическая стабильность является абсолютным приоритетом и для иностранных партнеров.
Путин также связал условия для инвестирования с контролем над инфляцией. Он подчеркнул, что повышение ключевой ставки ЦБ является необходимым решением, направленным на сдерживание роста цен.
В ходе своего выступления российский лидер призвал не допустить чрезмерного замедления российской экономики на фоне снижения инфляции. Он напомнил, что сейчас инфляция составляет 6,3% в годовом выражении. Путин сообщил, что снижение инфляции идет в соответствии с целью, поставленной перед Банком России и правительством. Глава государства также заявил, что ранее существовала угроза резкого ускорения роста цен.
3 сентября предправления Сбербанка Герман Греф сообщил о сохранении у ЦБ пространства для дальнейшего снижения ключевой ставки, несмотря на ускорение инфляции. По его оценке, оно вызвано шоком предложения, а не всплеском спроса, и не требует реакции через денежно-кредитную политику. По мнению Грефа, признаков ажиотажного спроса сегодня не наблюдается, а даже повышенный инфляционный фон оставляет возможность для снижения реальной процентной ставки, которая остается «достаточно высокой». Прогноз ключевой ставки у Сбербанка до конца этого года остается на уровне 13–13,5%.
По данным макроэкономического опроса Центробанка, опрошенные регулятором аналитики повысили прогнозы по инфляции на 2026 г. с 6,2 до 6,6%. Ожидается, что в 2027 г. инфляция замедлится до 4,6% и будет находиться вблизи цели в 2028–2029 гг. Прогнозы по ключевой ставке почти не изменились – 14,5% годовых в 2026 г. Это предполагает, что на остаток года средняя ключевая ставка составит 13,7% годовых.