Путин назвал высокую ключевую ставку осознанным решением ЦБ

3 сентября предправления Сбербанка Герман Греф сообщил о сохранении у ЦБ пространства для дальнейшего снижения ключевой ставки, несмотря на ускорение инфляции. По его оценке, оно вызвано шоком предложения, а не всплеском спроса, и не требует реакции через денежно-кредитную политику. По мнению Грефа, признаков ажиотажного спроса сегодня не наблюдается, а даже повышенный инфляционный фон оставляет возможность для снижения реальной процентной ставки, которая остается «достаточно высокой». Прогноз ключевой ставки у Сбербанка до конца этого года остается на уровне 13–13,5%.