Глава РСХБ допустил сохранение ключевой ставки на уровне 14%

«Конечно, хотелось бы увидеть ставку 12%, наши эксперты считают, что при ставке 12% будет оживать инвестиционная активность со стороны предприятий АПК. Кроме того, это уменьшит нагрузку на федеральный бюджет в части поддержки уже реализуемых инвестиционных проектов», – сказал Листов.