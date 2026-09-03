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Глава РСХБ допустил сохранение ключевой ставки на уровне 14%

Инна Шульгина
Росконгресс
Росконгресс

На ближайшем заседании Банка России 11 сентября ключевая ставка, вероятно, останется на уровне 14%, считает глава РСХБ Борис Листов. Он заявил об этом журналистам на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Конечно, хотелось бы увидеть ставку 12%, наши эксперты считают, что при ставке 12% будет оживать инвестиционная активность со стороны предприятий АПК. Кроме того, это уменьшит нагрузку на федеральный бюджет в части поддержки уже реализуемых инвестиционных проектов», – сказал Листов.

По словам Листова, исходя из инфляционных данных и риторики регулятора, изменений пока не предвидится.‍

24 июля Банк России снизил ключевую ставку до 14% вопреки консенсус-прогнозу, выступавшему за ее сохранение на уровне 14,25%.

1 сентября советник председателя Банка России Кирилл Тремасов сравнил российскую экономику с верблюдом, который способен выживать в экстремальных условиях. По его словам, в последние годы экономика России проявила устойчивость, несмотря на экстремальные условия.

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