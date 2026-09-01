Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
SGZH0,6690%CNY Бирж.12,93+1,33%IMOEX2 197,18+0,84%RTSI801,3+0,84%RGBI113,92+0,25%RGBITR773,57+0,27%
Главная / Экономика /

В ЦБ сравнили российскую экономику с верблюдом

Ксения Наумчик

Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов сравнил российскую экономику с верблюдом, который способен выживать в экстремальных условиях. Об этом он заявил на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он отметил, что в последние годы экономика России проявила устойчивость, несмотря на экстремальные условия.

«А животное, которое может жить в самых экстремальных условиях, у меня ассоциация… с верблюдом», – сказал Тремасов.

Российский фондовый рынок пережил худшее лето с 2022 года

Инвестиции / Рынки

31 августа зампредседателя Центробанка Алексей Заботкин заявил, что управляемое ослабление рубля может привести к разгону инфляции. Заботкин также отметил, что это может привести к повышению «всех издержек и расходов в экономике, в том числе бюджетных». Преднамеренное чрезмерное укрепление обменного курса системно снизит конкурентоспособность российских производителей и на внешних рынках, и внутри страны, добавил он.

Заботкин также считает проинфляционный сценарий наиболее вероятным из альтернативных вариантов развития экономики. Согласно проинфляционному сценарию, инфляция в 2027 г. составит 4,5–5,5% и вернется к цели в 4% позднее, чем в базовом сценарии. Денежно-кредитная политика будет препятствовать устойчивому ускорению инфляции из-за возникновения вторичных эффектов и роста инфляционных ожиданий. По этой причине ключевая ставка будет более высокой, чем в базовом сценарии (на 2027 г. – 13–15% годовых).

24 июля Банк России снизил ключевую ставку до 14% вопреки консенсус-прогнозу, который выступал за ее сохранение на уровне 14,25%.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её