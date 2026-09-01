В ЦБ сравнили российскую экономику с верблюдом
Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов сравнил российскую экономику с верблюдом, который способен выживать в экстремальных условиях. Об этом он заявил на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
Он отметил, что в последние годы экономика России проявила устойчивость, несмотря на экстремальные условия.
«А животное, которое может жить в самых экстремальных условиях, у меня ассоциация… с верблюдом», – сказал Тремасов.
31 августа зампредседателя Центробанка Алексей Заботкин заявил, что управляемое ослабление рубля может привести к разгону инфляции. Заботкин также отметил, что это может привести к повышению «всех издержек и расходов в экономике, в том числе бюджетных». Преднамеренное чрезмерное укрепление обменного курса системно снизит конкурентоспособность российских производителей и на внешних рынках, и внутри страны, добавил он.
Заботкин также считает проинфляционный сценарий наиболее вероятным из альтернативных вариантов развития экономики. Согласно проинфляционному сценарию, инфляция в 2027 г. составит 4,5–5,5% и вернется к цели в 4% позднее, чем в базовом сценарии. Денежно-кредитная политика будет препятствовать устойчивому ускорению инфляции из-за возникновения вторичных эффектов и роста инфляционных ожиданий. По этой причине ключевая ставка будет более высокой, чем в базовом сценарии (на 2027 г. – 13–15% годовых).
24 июля Банк России снизил ключевую ставку до 14% вопреки консенсус-прогнозу, который выступал за ее сохранение на уровне 14,25%.