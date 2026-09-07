Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI819,85+2,1%RGBI113,98+0,16%CNY Бирж.12,783-0,96%IMOEX2 253,41+1,75%RGBITR775,42+0,25%
Главная / Экономика /

Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ сохранит ставку на уровне 14% в сентябре

Факторы неопределенности требуют от регулятора политики выжидания
Анастасия Бойко
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Совет директоров Банка России на заседании 11 сентября сохранит ключевую ставку на текущем уровне – 14%, ожидает большинство – 23 из 30 – опрошенных «Ведомостями» экономистов. Это может стать первой паузой в полуторагодичном цикле смягчения денежно-кредитной политики (ДКП). При этом семь аналитиков допускают в сентябре вероятность альтернативного сценария – снижения ставки на 25 базисных пунктов (б. п.) до 13,75%, один из них не исключает даже более решительного шага – снижения на 50 б. п. После сокращения ставки в июле на 25 б. п. регулятор оказался перед сложным выбором: инфляционные риски, усилившиеся на фоне ослабления рубля и проблем на топливном рынке, противостоят признакам замедления экономической активности, признают эксперты. При этом повышения ставки не ждет никто из респондентов.

Еще в июльском раунде пространство для снижения ключевой ставки сузилось, говорил зампред Банка России Алексей Заботкин в конце августа. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания в июле отмечала, что исключить вероятность дальнейшего повышения ставки «невозможно». Отклонение инфляции от цели произошло в том числе из-за ситуации на топливном рынке – ЦБ будет реагировать на внешние шоки при необходимости, говорил советник главы ЦБ Кирилл Тремасов в кулуарах ВЭФа. К опорному заседанию в октябре ситуация с топливом будет более понятна и предсказуема, отметил он.

Вы видите 6% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте