Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ сохранит ставку на уровне 14% в сентябре

Совет директоров Банка России на заседании 11 сентября сохранит ключевую ставку на текущем уровне – 14%, ожидает большинство – 23 из 30 – опрошенных «Ведомостями» экономистов. Это может стать первой паузой в полуторагодичном цикле смягчения денежно-кредитной политики (ДКП). При этом семь аналитиков допускают в сентябре вероятность альтернативного сценария – снижения ставки на 25 базисных пунктов (б. п.) до 13,75%, один из них не исключает даже более решительного шага – снижения на 50 б. п. После сокращения ставки в июле на 25 б. п. регулятор оказался перед сложным выбором: инфляционные риски, усилившиеся на фоне ослабления рубля и проблем на топливном рынке, противостоят признакам замедления экономической активности, признают эксперты. При этом повышения ставки не ждет никто из респондентов.