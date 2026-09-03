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Главная / Экономика /

Костин: ключевая ставка больше не будет повышаться

Наталья Захарова
Валентина Певцова / Фонд «Росконгресс»
Валентина Певцова / Фонд «Росконгресс»

Ключевая ставка больше не будет повышаться, а продолжит медленное снижение. Об этом заявил в интервью ИС «Вести» глава ВТБ Андрей Костин на полях ВЭФ-2026.

Он отметил, что Центробанк мониторит инфляционные ожидания и относится осторожно к своим действиям. Бизнес хотел бы видеть более активные шаги регулятора и низкую ключевую ставку, добавил глава ВТБ.

«Пока компании держат как бы эту ставку, мы помогаем там, где это проблемно, мы старые, мы понимаем, мы не первый раз проходили достаточно такие тяжелые периоды в этой сфере. Поэтому мы ожидаем плавного снижения, но направление, на мой взгляд, будет одностороннее уже», – рассказал Костин.

Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ-2026 заявил, что высокая ключевая ставка Банка России является сознательным решением, направленным на поддержание макроэкономической стабильности. Президент также отметил, что Россия работает над созданием стабильных экономических условий, рассчитывая тем самым обеспечить приток зарубежных инвестиций. 

24 июля ЦБ снизил ключевую ставку до 14%. 31 августа регулятор опубликовал прогноз, согласно которому ключевая ставка в «дезинфляционном» сценарии в 2026 г. будет на уровне 14,5–14,6% В 2027 г. показатель может составить 9–11%. Годовая инфляция при таком сценарии в 2026 г. составит 6–7%, в 2027 г. – 3–4%, а в 2028-м и в 2029-м – 4%.

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