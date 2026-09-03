Костин: ключевая ставка больше не будет повышаться

«Пока компании держат как бы эту ставку, мы помогаем там, где это проблемно, мы старые, мы понимаем, мы не первый раз проходили достаточно такие тяжелые периоды в этой сфере. Поэтому мы ожидаем плавного снижения, но направление, на мой взгляд, будет одностороннее уже», – рассказал Костин.