Золото подешевело почти на 2% на фоне ожидания подъема ставки ФРС

Reuters пишет, что, по прогнозам большинства экономистов, ФРС повысит процентную ставку на четверть процентного пункта до 3,75%–4,00% на своем заседании 15-16 сентября, что станет первым повышением с июля 2023 г. Почти 53% аналитиков ожидают как минимум еще одного повышения процентной ставки к концу марта. Больше нет единого мнения о снижении ставок в 2027 г.