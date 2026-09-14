Золото подешевело почти на 2% на фоне ожидания подъема ставки ФРС
Цены на золото в моменте снизились более чем на 2% на бирже Comex на фоне опасений, что Федеральная резервная система (ФРС) повысит ключевую ставку.
По состоянию на 13:55 мск декабрьский фьючерс на золото подешевел на 1,72% в сравнении с ценой закрытия. Он торгуется по $4333 за унцию. На минимуме за день он стоил $4317,95 за унцию.
Серебро подешевело на 2,81% до $63,35 за унцию, платина – на 1,58% до $1769,25 за унцию.
Reuters пишет, что, по прогнозам большинства экономистов, ФРС повысит процентную ставку на четверть процентного пункта до 3,75%–4,00% на своем заседании 15-16 сентября, что станет первым повышением с июля 2023 г. Почти 53% аналитиков ожидают как минимум еще одного повышения процентной ставки к концу марта. Больше нет единого мнения о снижении ставок в 2027 г.
13 сентября «Ведомости» писали, что доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла максимума с 2023 г. – 4,9% годовых. С начала года она прибавила 75 б. п. Показатель приближается к самому высокому уровню со времен, предшествовавших мировому финансовому кризису 2008 г. В июне 2007 г. на фоне жесткой монетарной политики ФРС США и при первых признаках ипотечного кризиса она достигала порядка 5,3%.
Доходности 2-летних и 30-летних казначейских облигаций сегодня также находятся на максимумах с начала года – 4,5 и 5,3% соответственно. С января они выросли на 108 и 49 б. п. соответственно.