Цена на Brent выросла почти на 5% на фоне перебоев в поставках

Reuters писало, что Саудовская Аравия столкнется с нехваткой нефти для экспорта, если в ближайшие дни не возобновит работу своего основного нефтепровода к Красному морю. Потеря может привести к сокращению мирового предложения на 4%. До войны США с Ираном страны Ближнего Востока поставляли около 22 млн барр. в сутки. После начала конфликта государства поставляют 6–9 млн барр. в сутки.