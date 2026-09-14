Цена на Brent выросла почти на 5% на фоне перебоев в поставках
Цена на нефть марки Brent выросла в моменте почти на 5% на фоне опасений, что приостановка работы нефтепровода в Саудовской Аравии усугубит дефицит топлива на мировом рынке.
По состоянию на 15:36 мск ноябрьские фьючерсы на Brent торгуются по $109,36, что на 4,55% больше цены закрытия предыдущего торгового дня. Максимальная стоимость за день составила $109,56.
Reuters писало, что Саудовская Аравия столкнется с нехваткой нефти для экспорта, если в ближайшие дни не возобновит работу своего основного нефтепровода к Красному морю. Потеря может привести к сокращению мирового предложения на 4%. До войны США с Ираном страны Ближнего Востока поставляли около 22 млн барр. в сутки. После начала конфликта государства поставляют 6–9 млн барр. в сутки.
11 сентября Саудовская Аравия временно приостановила работу нефтепровода «Восток – Запад». Власти страны объяснили такое решение необходимостью введения мер предосторожности после атак по нефтепроводу.