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Саудовская Аравия приостановила работу нефтепровода «Восток – Запад»

Анна Суслова
TASS
TASS

Нефтепровод «Восток-Запад» в Саудовской Аравии временно приостановил работу, сообщили в пресс-службе МИДа страны. Решение принято с целью обеспечения безопасности нефтепровода.

«Утром 10 сентября нефтепровод "Восток-Запад" в районах Эр-Рияда и Медины подвергся многочисленным атакам. В качестве меры предосторожности работа трубопровода была остановлена», – говорится в сообщении ведомства.

В МИДе добавили, что в результате атак по нефтепроводу пострадало несколько человек. Им была оказана медицинская помощь. Также на месте работали аварийные и специализированные технические бригады. Они предприняли соответствующие меры по обеспечению безопасности нефтепровода и оценке его качества.

В пресс-службе не уточнили, кто нанес удар по нефтепроводу.

8 сентября не менее 73 человек пострадали в результате атак йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах» на города Саудовской Аравии. Пакистан и США отказались помогать стране в борьбе с ними. Как отметили в Пакистане, Исламабад начнет действовать тогда, когда «придет время». При этом в августе страны заключили военное соглашение, согласно которому вооруженное нападение на одного из участников рассматривается как нападение на всех.

Как писал Axios, просьба Эр-Рияда о военном вмешательстве США может расцениваться как несостоятельность Саудовской Аравии обеспечить безопасность региона. Тем более что в июне страна отмечала, что способна самостоятельно вести борьбу с хуситами. Тем не менее, около 200 американских военнослужащих уже находятся в Саудовской Аравии и оказывают поддержку, не предполагающую непосредственного участия в боевых действиях. Также США намерены предоставить Саудовской Аравии разведывательную информацию о группировке и данные для определения целей.

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