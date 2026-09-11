Саудовская Аравия приостановила работу нефтепровода «Восток – Запад»
Нефтепровод «Восток-Запад» в Саудовской Аравии временно приостановил работу, сообщили в пресс-службе МИДа страны. Решение принято с целью обеспечения безопасности нефтепровода.
«Утром 10 сентября нефтепровод "Восток-Запад" в районах Эр-Рияда и Медины подвергся многочисленным атакам. В качестве меры предосторожности работа трубопровода была остановлена», – говорится в сообщении ведомства.
В МИДе добавили, что в результате атак по нефтепроводу пострадало несколько человек. Им была оказана медицинская помощь. Также на месте работали аварийные и специализированные технические бригады. Они предприняли соответствующие меры по обеспечению безопасности нефтепровода и оценке его качества.
В пресс-службе не уточнили, кто нанес удар по нефтепроводу.
8 сентября не менее 73 человек пострадали в результате атак йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах» на города Саудовской Аравии. Пакистан и США отказались помогать стране в борьбе с ними. Как отметили в Пакистане, Исламабад начнет действовать тогда, когда «придет время». При этом в августе страны заключили военное соглашение, согласно которому вооруженное нападение на одного из участников рассматривается как нападение на всех.
Как писал Axios, просьба Эр-Рияда о военном вмешательстве США может расцениваться как несостоятельность Саудовской Аравии обеспечить безопасность региона. Тем более что в июне страна отмечала, что способна самостоятельно вести борьбу с хуситами. Тем не менее, около 200 американских военнослужащих уже находятся в Саудовской Аравии и оказывают поддержку, не предполагающую непосредственного участия в боевых действиях. Также США намерены предоставить Саудовской Аравии разведывательную информацию о группировке и данные для определения целей.