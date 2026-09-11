Саудовская Аравия приостановила работу нефтепровода «Восток – Запад»

8 сентября не менее 73 человек пострадали в результате атак йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах» на города Саудовской Аравии. Пакистан и США отказались помогать стране в борьбе с ними. Как отметили в Пакистане, Исламабад начнет действовать тогда, когда «придет время». При этом в августе страны заключили военное соглашение, согласно которому вооруженное нападение на одного из участников рассматривается как нападение на всех.