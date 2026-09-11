Axios: Трамп отказал Саудовской Аравии в военной помощи против хуситов

Во время первого разговора бен Салман проинформировал американского президента об ухудшении ситуации после продвижения хуситов к прибрежному городу Моха и отступления поддерживаемых Эр-Риядом йеменских сил. Через несколько часов наследный принц вновь позвонил Трампу и попросил его отдать приказ о нанесении американских ударов по хуситам. Американский президент отказал бен Салману.