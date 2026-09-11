Axios: Трамп отказал Саудовской Аравии в военной помощи против хуситов
Президент США Дональд Трамп отказал Саудовской Аравии в прямой военной помощи в борьбе с хуситами, сообщил Axios со ссылкой на двух американских чиновников.
По данным издания, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман 10 сентября дважды созванивался с Трампом на фоне продвижения хуситов к стратегически важному Баб-эль-Мандебскому проливу.
Во время первого разговора бен Салман проинформировал американского президента об ухудшении ситуации после продвижения хуситов к прибрежному городу Моха и отступления поддерживаемых Эр-Риядом йеменских сил. Через несколько часов наследный принц вновь позвонил Трампу и попросил его отдать приказ о нанесении американских ударов по хуситам. Американский президент отказал бен Салману.
Источники Axios подчеркнули, что Вашингтон пока не планирует напрямую вступать в боевые действия против хуситов. При этом США намерены предоставить Саудовской Аравии разведывательную информацию о группировке и данные для определения целей.
Около 200 американских военнослужащих уже находятся в Саудовской Аравии и оказывают поддержку, не предполагающую непосредственного участия в боевых действиях. Кроме того, 10 сентября в королевство для срочных консультаций прибыл командующий центральным командованием ВС США адмирал Брэд Купер.
Как отмечает Axios, просьба о прямом военном вмешательстве США означает изменение позиции Эр-Рияда. Еще в июле Саудовская Аравия заявляла Вашингтону, что способна самостоятельно вести борьбу с хуситами.
10 сентября Reuters писал, что Пакистан отказался помогать Саудовской Аравии в борьбе с хуситами, несмотря на заключенный в августе военный союз.
В этот же день Высший политический совет Йемена объявил о прекращении военных столкновений на западном побережье страны. В сообщении отмечается, что решение принято «после разгрома и оттеснения саудовских наемников».