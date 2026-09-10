Пакистан отказался помогать Саудовской Аравии в борьбе с хуситами

В Исламабаде заявили, что в настоящее время военная реакция Пакистана на атаки хуситов на Саудовскую Аравию в рамках Мекканского соглашения не обсуждается. «Когда придет время, мы будем действовать в соответствии с соглашением», – заявил представитель МИД Пакистана Саджад Хайдер Хан, отвечая на вопрос о выполнении Исламабадом обязательств по соглашению о совместной обороне с Турцией и Саудовской Аравией.