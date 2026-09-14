Акции «Самолета» в моменте упали на 10%
Акции группы компаний «Самолет» в моменте снизились на 10% без очевидных причин.
По состоянию на 17:41 мск они торгуются по 300,8 руб., что на 8,85% ниже значения цены закрытия предыдущего дня. На минимуме ценные бумаги «Самолета» стоили 296,2 руб. За год акции упали на 72,4%.
24 августа «Ведомости» писали, что с начала года рекламные агентства подали к юрлицу «Самолета» – ООО «Самолет-недвижимость мск» – три иска о взыскании денежных средств в арбитражные суды Москвы и Московской области на более чем 1 млрд руб. Агентство 2R-Media – на 682,3 млн руб., Realweb – на 317,9 млн руб., ООО «Твига диджитал перформанс» (юрлицо рекламной группы Twiga) – на 52,6 млн руб. Первый и третий иски уже рассматриваются судами, второй пока не принят к производству.
В «Самолете» ответили, что по указанным материалам уже погашено 40% долга. Девелопер пообещал выполнить все финансовые обязательства перед партнерами.
Группа компаний «Самолет» (ГК «Самолет») – один из крупнейших российских девелоперов, основанный в 2012 г. Реализует около 70 проектов в 12 российских городах. Всего компания построила свыше 400 домов. Также возводит социальные объекты: детские сады, школы, поликлиники, торговые и спортивные центры. В 2025 г. группа лидировала по уровню текущего строительства. Контролируется основателями и топ-менеджерами, в свободном обращении 33% акций.