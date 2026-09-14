Цена акций Ozon на Мосбирже выросла на 7%
По состоянию на 18:24 мск 14 сентября цена акций Ozon выросла на 7,01% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 2693 руб. Объем торгов составил 5,43 млрд руб.
На закрытие торгов 11 сентября цена акций Ozon составила 2533,50 руб., оборот торгов достиг 9,20 млрд руб.
За последние 12 месяцев цена акций Ozon снизилась на 35,8%.
Международная компания публичное акционерное общество «Озон» (МКПАО «Озон») – один из крупнейших российских маркетплейсов. Компания была основана в 1998 г. как интернет-магазин по продаже книг и видеокассет. В 2025 г. компания завершила редомициляцию с Кипра в Калининградскую область. К началу 2026 г. Ozon насчитывал свыше 75 000 пунктов выдачи заказов и 63 млн покупателей. В группу также входят экспресс-доставка товаров повседневного спроса (Ozon fresh), финансовый сервис («Ozon банк») и бронирование билетов, отелей и туров (Ozon Travel).