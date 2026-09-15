Криптобиржа Coinex объявила о закрытии
Криптовалютная биржа Coinex объявила о прекращении деятельности из-за значительного сокращения объема торгов и сниженной ликвидности отрасли. Об этом площадка сообщила в соцсети Х.
Среди причин также указаны затяжной спад на рынке криптовалют, а также постоянно растущие нормативные требования и затраты на их соблюдение. Биржа будет постепенно прекращать предоставление услуг в соответствии с графиком начиная с 15 сентября. При этом Coinex объявила, что поддерживает коэффициент резервирования активов на уровне более 100%.
Платформа отметила, что пользователи смогут вывести средства в полном объеме до 22 декабря 2026 г. Невостребованные после этой даты активы переведут на платное хранение с ежемесячной комиссией в 5%.
Сервисы Coinex Wallet и хранилище Coinex Vault работают независимо от биржи, а потому их не затронет закрытие торговой площадки. Оба сервиса остаются полностью рабочими, они продолжат быть доступными для обычного использования.
С 1 сентября 2026 г. вступил в силу закон о легализации криптовалют в России, который признает цифровые валюты имуществом и вводит общие требования к их обороту. Криптообменники смогут работать без включения в реестр ЦБ до 1 июля 2027 г. С 1 сентября 2027 г. они будут обязаны проверять счета покупателей. По новым правилам, неквалифицированные инвесторы смогут покупать только наиболее ликвидные криптовалюты в пределах лимита 300 000 руб. в год.