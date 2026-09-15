«Синара-ТМ» перенесла размещение бондов на 4 млрд рублей на неопределенный срок
Облигации должны были быть на 3,5 года с ежемесячных фиксированным купоном. Ориентир ставки – не выше 17,75% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 19,27% годовых.
Сбор заявок был запланирован на 15 сентября, а техническое размещение – на 17 сентября. Организатором планировал выступить Совкомбанк.
В июле холдинг разместил выпуски облигаций 001Р-07 и 001Р-08, совокупный объем которых превысил 5 млрд руб. Срок до оферты обоих выпусков СТМ составит три года. Торги начались 21 июля.
«Синара – транспортные машины» – производитель железнодорожной техники. В 2025 г. выручка холдинга по МСФО достигла 123,1 млрд руб., увеличившись на 3,8% в сравнении с 2024 г. К концу периода отношение чистого долга к EBITDA составило 2,5 против 3,4 в 2024 г.