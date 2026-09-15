«Синара-ТМ» перенесла размещение бондов на 4 млрд рублей на неопределенный срок

«Синара – транспортные машины» – производитель железнодорожной техники. В 2025 г. выручка холдинга по МСФО достигла 123,1 млрд руб., увеличившись на 3,8% в сравнении с 2024 г. К концу периода отношение чистого долга к EBITDA составило 2,5 против 3,4 в 2024 г.