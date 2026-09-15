Т-банк разместит облигации на 30 млрд рублей
Т-банк открыл сбор заявок на облигации «Кредитный поток 7.0» объемом 30 млрд руб. Об этом сообщила компания. В предыдущем размещении «Кредитный поток 6.0» участвовали более 19 000 инвесторов, а книга заявок была переподписана почти вдвое.
Бумаги обеспечены портфелем потребительских кредитов банка. Ориентир фиксированного купона – до 16,5% годовых, ожидаемая эффективная доходность с учетом реинвестирования – до 17,79%. Выпуск предполагает многотраншевую структуру. Cтарший транш облигаций, который предлагается инвесторам, имеет приоритет при распределении денежных потоков от кредитного пула и отличается повышенным уровнем надежности.
Заявки принимаются до 25 сентября в приложении «Т-инвестиции». Номинал одной облигации – 1000 руб., купоны будут выплачиваться ежемесячно. В течение первого года основной долг по облигациям не погашается: поступающие от заемщиков платежи направляются на выдачу новых кредитов. С 27 октября 2027 г. начнется амортизация бумаг.
Эмитентом выпуска выступает ООО «СФО ТБ-11». Выпуск имеет ожидаемый рейтинг еААА (ru.sf) от Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Объем кредитов, служащих обеспечением облигаций, составляет 167% от их объема. По данным агентства, в портфеле нет заемщиков с отрицательной кредитной историей и просрочкой более пяти дней.
«Кредитный поток 7.0» станет девятым публичным выпуском Т-банка, обеспеченным потребительскими кредитами. С апреля 2025 г. банк разместил таких облигаций на 102,5 млрд руб.
15 мая акционеры «Т-технологий» (материнская компания «Т-банка») утвердили выплату дивидендов за последний квартал 2025 г. в размере 4,5 руб. на одну акцию. Общая сумма выплат составит 12 млрд руб.