Т-банк разместит облигации на 30 млрд рублей

Заявки принимаются до 25 сентября в приложении «Т-инвестиции». Номинал одной облигации – 1000 руб., купоны будут выплачиваться ежемесячно. В течение первого года основной долг по облигациям не погашается: поступающие от заемщиков платежи направляются на выдачу новых кредитов. С 27 октября 2027 г. начнется амортизация бумаг.