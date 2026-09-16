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Главная / Инвестиции /

«Сберинвестиции» запустили сервис для проверки инвестиционного портфеля

Наталья Захарова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

«Сберинвестиции» запустили сервис для инвесторов «Второе мнение», который позволяет проверить инвестиционный портфель и получить рекомендации по увеличению доходности и снижению рисков. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель кредитной организации.

«Второе мнение» – это независимый аудит, который можно использовать для портфелей, находящихся вне «Сбера». Эксперты проводят глубокий стресс-тест активов, оценивают скрытие риски, потенциал роста и коррекции. Для тех, кто по результатам проверки решит сменить управляющего портфелем, предусмотрен бесшовный механизм перевода ценных бумаг от своего брокера в несколько кликов.

«Мы уверены, что наш главный актив – доверие людей. В условиях постоянно меняющейся макроэкономической повестки инвесторам, особенно важно наличие персонального инвестиционного советника, способного не просто защитить средства, но и обеспечить реальную доходность выше рынка», – сказал директор по инвестициям «Сберстрахования жизни» и «Сберинвестиции» Александр Тихомиров.

В «Сберинвестициях» напомнили, что недавно был запущен объединенный сервис инвестиционных советников, который расширили на клиентов «Сберпервого». Премиальные клиенты могут получить экспертизу по всем инвестиционным продуктам банка.

11 сентября в «Сбере» сообщили, что в компании собираются выпустить инвестиционный сервис на базе искусственного интеллекта (ИИ), который позволит управлять капиталом. ИИ-агенты смогут не только анализировать данные по портфелю и фондовому рынку и давать рекомендации, но и исполнять операции в автоматическом режиме. 

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