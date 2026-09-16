«Сберинвестиции» запустили сервис для проверки инвестиционного портфеля

«Второе мнение» – это независимый аудит, который можно использовать для портфелей, находящихся вне «Сбера». Эксперты проводят глубокий стресс-тест активов, оценивают скрытие риски, потенциал роста и коррекции. Для тех, кто по результатам проверки решит сменить управляющего портфелем, предусмотрен бесшовный механизм перевода ценных бумаг от своего брокера в несколько кликов.