Акции МТС упали на 6% после публикации новой дивидендной политики
Акции ПАО «МТС» упали на 7% после публикации новой дивидендной политики, который привязывает размер выплат к значению OIBDA отчетного периода.
По состоянию на 10:03 мск ценные бумаги компании торгуются по 186,3 руб. Их стоимость снизилась на 6,8% в сравнении с ценой закрытия предыдущего дня.
На закрытие торгов 15 сентября цена акций МТС составила 199,35 руб., оборот торгов достиг 1,33 млрд руб. За последние 12 месяцев цена акций МТС снизилась на 11,6%.
Начиная с 2024 г. МТС выплачивал дивиденды раз в год в размере 35 руб. на акцию. Новая дивидендная политика подразумевает, что на выплаты будет направлено 70% общей суммы возврата средств акционерам, то есть до 14% OIBDA. Еще 30% компания намерена использовать для выкупа собственных акций. Минимальный целевой объем возврата средств акционерам составит 70 млрд руб. в год.
При этом дивиденды планируется выплачивать не реже трех раз в год. Всего в 2027–2028 гг. МТС рассчитывает провести шесть выплат по итогам девяти и шести месяцев, а также годовых результатов с учетом I квартала следующего года.
За первое полугодие выручка МТС по МСФО составила 213,5 млрд руб., увеличившись на 9,2% год к году. OIBDA выросла на 16,3% год к году и составила 84,6 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась в 23,9 раз год к году и составила 66,9 млрд руб.