Акции МТС упали на 6% после публикации новой дивидендной политики

Начиная с 2024 г. МТС выплачивал дивиденды раз в год в размере 35 руб. на акцию. Новая дивидендная политика подразумевает, что на выплаты будет направлено 70% общей суммы возврата средств акционерам, то есть до 14% OIBDA. Еще 30% компания намерена использовать для выкупа собственных акций. Минимальный целевой объем возврата средств акционерам составит 70 млрд руб. в год.