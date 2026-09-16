Российский рынок акций слабо снижается в отсутствие новостей
По состоянию на 12:00 мск 16 сентября индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,27% и составил 2330,71. Индекс РТС снизился на 0,27% и составил 871,63.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
Ozon – 2 742 руб. (+2,41%)
«Группа Астра» – 220,60 руб. (+1,10%)
«Норникель» – 131,54 руб. (+1,09%)
«Газпром» – 97,65 руб. (+0,82%)
ЭН+ ГРУП – 316,15 руб. (+0,81%)
В аутсайдерах торгов оказались:
Общий объем торгов составил 31,22 млрд руб.