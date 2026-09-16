Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,553-0,12%VEON-RX66,5-0,75%BLNG7,82-1,51%IMOEX2 293,59-1,86%RTSI858,38-1,79%RGBI112,6-0,33%RGBITR768,61-0,28%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Минфин разместил ОФЗ-ПД серии 26238 в объеме 22,23 млрд рублей

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Размещенный объем облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26238 в ходе аукциона составил 22,83 млрд руб., сообщил Минфин РФ.

Выпуск будет погашен 15 мая 2041 г. Размещение проводилось в пределах доступного остатка. Дополнительное размещение после аукциона не осуществляется, отметило ведомство.

Выручка от размещения превысила 12,38 млрд руб. Объем спроса составил 40,39 млрд руб., а размещенный объем выпуска – 22,83 млрд руб. Цена отсечения указана в 52,15% от номинала. Доходность по ней составила 16% годовых. Средневзвешенная цена ОФЗ – 52,17% от номинала, а средневзвешенная доходность – 16%.

Ранее Минфин провел аукцион по размещению выпуска 26252 с датой погашения 12 октября 2033 г. Объем спроса на него составил 131,77 млрд руб., а размещенный объем выпуска – 116,74 млрд руб. В федеральный бюджет было направлено 107,09 млрд руб. выручки. Средневзвешенная доходность составила 16,3% годовых, а средневзвешенная цена – 86,66% от номинала.

9 сентября Минфин также провел аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпусков 26218RMFS и 26230RMFS в объеме остатков, доступных для размещения. У выпуска 26218RMFS дата погашения указана 17 сентября 2031 г., а у 26230RMFS – 16 марта 2039 г.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте