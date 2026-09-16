Минфин разместил ОФЗ-ПД серии 26238 в объеме 22,23 млрд рублей

Ранее Минфин провел аукцион по размещению выпуска 26252 с датой погашения 12 октября 2033 г. Объем спроса на него составил 131,77 млрд руб., а размещенный объем выпуска – 116,74 млрд руб. В федеральный бюджет было направлено 107,09 млрд руб. выручки. Средневзвешенная доходность составила 16,3% годовых, а средневзвешенная цена – 86,66% от номинала.