Минфин разместил ОФЗ-ПД серии 26238 в объеме 22,23 млрд рублей
Размещенный объем облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26238 в ходе аукциона составил 22,83 млрд руб., сообщил Минфин РФ.
Выпуск будет погашен 15 мая 2041 г. Размещение проводилось в пределах доступного остатка. Дополнительное размещение после аукциона не осуществляется, отметило ведомство.
Выручка от размещения превысила 12,38 млрд руб. Объем спроса составил 40,39 млрд руб., а размещенный объем выпуска – 22,83 млрд руб. Цена отсечения указана в 52,15% от номинала. Доходность по ней составила 16% годовых. Средневзвешенная цена ОФЗ – 52,17% от номинала, а средневзвешенная доходность – 16%.
Ранее Минфин провел аукцион по размещению выпуска 26252 с датой погашения 12 октября 2033 г. Объем спроса на него составил 131,77 млрд руб., а размещенный объем выпуска – 116,74 млрд руб. В федеральный бюджет было направлено 107,09 млрд руб. выручки. Средневзвешенная доходность составила 16,3% годовых, а средневзвешенная цена – 86,66% от номинала.
9 сентября Минфин также провел аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпусков 26218RMFS и 26230RMFS в объеме остатков, доступных для размещения. У выпуска 26218RMFS дата погашения указана 17 сентября 2031 г., а у 26230RMFS – 16 марта 2039 г.