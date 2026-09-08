Минфин 9 сентября проведет аукционы по размещению двух выпусков ОФЗ

У выпуска 26218RMFS дата погашения указана 17 сентября 2031 г., а у 26230RMFS – 16 марта 2039 г. Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из спроса и размера запрашиваемой участниками премии к сложившимся на рынке уровням доходности. Заявки на аукционы могут подаваться через ПАО «Мосбиржа» и АО «Санкт-Петербургская валютная биржа». Расчеты по заключенным сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.