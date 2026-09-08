Минфин 9 сентября проведет аукционы по размещению двух выпусков ОФЗ
Минфин РФ 9 сентября проведет аукционы по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпусков 26218RMFS и 26230RMFS в объеме остатков, доступных для размещения. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.
У выпуска 26218RMFS дата погашения указана 17 сентября 2031 г., а у 26230RMFS – 16 марта 2039 г. Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из спроса и размера запрашиваемой участниками премии к сложившимся на рынке уровням доходности. Заявки на аукционы могут подаваться через ПАО «Мосбиржа» и АО «Санкт-Петербургская валютная биржа». Расчеты по заключенным сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.
Ввод заявок на аукцион по размещению бондов 26218RMFS начнется в 12:00 мск и завершится в 12:30 мск. В 14:00 состоится ввод цены отсечения. В период с 14:30 до 15:00 мск будет ввод заявок по размещению второго выпуска, а в 16:30 мск – ввод цены отсечения.
2 сентября Минфин РФ провел аукцион по размещению облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска 29031RMFS на рекордные 1 трлн руб. Спрос инвесторов превысил сумму в 1,4 трлн руб. Выручка от размещения составила 938,87 млрд руб. Цена отсечения была назначена на 92,5% от номинала, а средневзвешенная цена – 92,51% от номинала.
До этого Минфин размещал ОФЗ 3 июня на 35,3 млрд руб. при спросе в 90,87 млрд руб. Доходность по цене отсечения достигла 13,53% годовых, средневзвешенная доходность – 13,52% годовых. В министерстве уточнили, что дополнительное размещение бумаг после аукциона не проводилось.