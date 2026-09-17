С начала года в России зарегистрировано почти 330 новых личных фондов
Личный фонд – некоммерческая организация, управляющая переданным ей в распоряжение имуществом. Учредителем фонда может выступать физическое лицо, соучредителями могут быть супруги. Минимальное требование к созданию личного фонда – 100 млн руб. Фактические объемы передаваемых активов превышают величину, пишет «Коммерсантъ».
Исследование показало, что в отчетности за 2025 г. фигурируют 397 фондов с суммарными активами 551 млрд руб. Средний объем активов составляет 1,4 млрд руб. Исходя из этих сумм, текущий объем рынка можно оценить более чем в 1,2 трлн руб. Однако средства распределены неравномерно – на пять наиболее крупных фондов приходится около 50% активов.
11 сентября «ВИМ инвестиции» на основе данных Федеральной налоговой службы и опроса участников рынка сообщили, что количество личных фондов в России увеличилось более чем в пять раз с начала 2025 г. и достигло 877 штук к концу августа 2026 г. Абсолютный прирост за этот период составил 712 фондов, только за август в стране зарегистрировано 52 новых фонда, передала «Ведомостям» через представителя начальник отдела структурирования частного капитала и управления личными фондами ВИМ Наталья Пекшева.
Ранее личные фонды чаще воспринимались как альтернатива завещанию или элемент налогового планирования, но сегодня собственники рассматривают их значительно шире – как долгосрочную структуру для управления активами, преемственности и защиты сформированной модели владения, рассуждает Пекшева. По ее словам, ключевая ценность личного фонда – в возможности при жизни учредителя установить правила, по которым будет функционировать капитал.