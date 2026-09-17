С начала года в России зарегистрировано почти 330 новых личных фондов

11 сентября «ВИМ инвестиции» на основе данных Федеральной налоговой службы и опроса участников рынка сообщили, что количество личных фондов в России увеличилось более чем в пять раз с начала 2025 г. и достигло 877 штук к концу августа 2026 г. Абсолютный прирост за этот период составил 712 фондов, только за август в стране зарегистрировано 52 новых фонда, передала «Ведомостям» через представителя начальник отдела структурирования частного капитала и управления личными фондами ВИМ Наталья Пекшева.