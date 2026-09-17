Группа «Черкизово» проведет сбор заявок на флоатер объемом 10 млрд рублей
Группа «Черкизово» 22 сентября планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации с плавающим купонным доходом серии БО-002Р-06, сообщил «Интерфакс» со ссылкой источник на финансовом рынке.
Объем выпуска зафиксирован на уровне 10 млрд руб. Купоны будут выплачиваться ежемесячно. Они определяются как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России с прибавлением спреда, ориентир которого – не выше 160 б. п.
Техническое размещение запланировано на 25 сентября. Агентом по размещению указан БК «Регион». Выпуск доступен для неквалифицированных инвесторов после прохождения теста.
Чистая прибыль «Черкизово» по МСФО за шесть месяцев составила 14,08 млрд руб. Результат в два раза превышает итоги аналогичного периода прошлого года. Выручка выросла на 3,5% год к году до 141,60 млрд руб., валовая прибыль – на 14,4% до 43,11 руб. Операционная прибыль увеличилась до 22,98 млрд руб. (+31,8%). Скорректированный показатель EBITDA составил 27,22 млрд руб. (+37,7%).
24 августа совет директоров «Черкизово» рекомендовал дивиденды за первое полугодие 2026 г. в размере 120,19 руб. на акцию. Дату отсечки предложили установить на 11 октября.