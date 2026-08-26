Чистая прибыль «Черкизово» по МСФО за полгода выросла в два раза

Чистый долг группа уменьшила на 6,8% до 139,53 млрд руб. Инвестиционная программа была существенно сокращена – на 18,9% до 8,6 млрд руб. по сравнению с 10,6 млрд руб. в первом полугодии 2025 г., отметили в «Черкизово». Отношение капитальных затрат к выручке снизилось с 7,7 до 6%, достигнув минимума за последние пять лет.