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Главная / Инвестиции /

Чистая прибыль «Черкизово» по МСФО за полгода выросла в два раза

Наталья Захарова

Чистая прибыль производителя мясной продукции «Черкизово» по МСФО за шесть месяцев составила 14,08 млрд руб. Результат в два раза превышает итоги аналогичного периода прошлого года. Финансовый отчет опубликован на сайте группы.

Выручка выросла на 3,5% год к году до 141,60 млрд руб., валовая прибыль – на 14,4% до 43,11 руб. Операционная прибыль увеличилась до 22,98 млрд руб. (+31,8%). Скорректированный показатель EBITDA составил 27,22 млрд руб. (+37,7%).

Чистый долг группа уменьшила на 6,8% до 139,53 млрд руб. Инвестиционная программа была существенно сокращена – на 18,9% до 8,6 млрд руб. по сравнению с 10,6 млрд руб. в первом полугодии 2025 г., отметили в «Черкизово». Отношение капитальных затрат к выручке снизилось с 7,7 до 6%, достигнув минимума за последние пять лет.

24 августа совет директоров «Черкизово» рекомендовал дивиденды за первое полугодие 2026 г. в размере 120,19 руб. на акцию. Дату отсечки предложили установить на 11 октября.

По РСБУ «Черкизово» получило 12,9 млрд руб. чистой прибыли за первое полугодие. Выручка за январь – июнь выросла на 83,5% в годовом выражении и достигла 20,9 млрд руб. По итогам I квартала 2026 г. группа получила по МСФО 2,22 млрд руб. прибыли.

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