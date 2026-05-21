Группа «Черкизово» получила 2,22 млрд рублей прибыли в I квартале
Группа «Черкизово» по итогам I квартала 2026 г. нарастила выручку по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 0,8% год к году – до 65,9 млрд руб. Рост связан с благоприятной ценовой конъюнктурой и улучшением структуры ассортимента в ключевых сегментах бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Скорректированная чистая прибыль за отчетный период составила 2,22 млрд руб. против убытка в 130 млн руб. годом ранее. Скорректированная EBITDA выросла на 27,1% и достигла 10,5 млрд руб., а рентабельность по этому показателю увеличилась с 12,7 до 16%. В компании отметили, что улучшение финансовых результатов обеспечили высокая операционная эффективность в сегментах курицы, индейки и готовой продукции, а также постоянный контроль затрат.
Скорректированная валовая прибыль выросла на 10,3% до 16,1 млрд руб. Рентабельность валовой прибыли прибавила 2,1 процентного пункта (п. п.) и достигла 24,4%. Свободный денежный поток также вышел в положительную зону и составил 5,8 млрд руб. против отрицательного значения в 3,4 млрд руб. в I квартале прошлого года.
Чистый долг Черкизово на конец марта снизился до 134,9 млрд руб., что на 11,4 млрд руб. меньше показателя годичной давности. Соотношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев сократилось с 3,2 до 2,3.
В «Черкизово» сообщили «Ведомостям», что компания 28 апреля увеличит объем выпуска внебиржевых облигаций на «Финуслугах» на 1 млрд руб. Решение обусловлено успешным размещением выпуска на 2 млрд руб., который целиком выкупили за три месяца. Дебютное размещение облигаций группы началось 29 декабря 2025 г. Изначальный объем выпуска составлял 1 млрд руб., но в январе 2026 г. из-за высокого спроса его увеличили до 2 млрд руб.