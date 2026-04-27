«Черкизово» увеличит объем размещения облигаций на «Финуслугах» до 3 млрд рублей
Крупнейший российский производитель мяса «Черкизово» 28 апреля увеличит объем выпуска внебиржевых облигаций на «Финуслугах» на 1 млрд руб. Об этом сообщили «Ведомостям» в компании.
Решение обусловлено успешным размещением выпуска на 2 млрд руб., который целиком выкупили за три месяца. Дебютное размещение облигаций группы началось 29 декабря 2025 г. Изначальный объем выпуска составлял 1 млрд руб., но в январе 2026 г. из-за высокого спроса его увеличили до 2 млрд руб.
По облигациям выплачивается плавающий купон, привязанный к ключевой ставке Центробанка +0,7 п. п. Номинал бумаг составит 1000 руб. Процентный доход по облигациям начисляется ежедневно, купонные выплаты производятся раз в месяц. Погашение бумаг 13 декабря 2028 г. будет осуществляться по номинальной стоимости. Облигации не будут торговаться на бирже, купить их могут только физические лица на «Финуслугах». Для покупки им не потребуется брокерский счет.
Привлеченные средства планируется направить на дальнейшее укрепление вертикальной интеграции, которая позволяет контролирвать качество продукции на этапах производства. Часть денег также пойдет на проекты по совершенствованию рецептур отдельных продуктов, чтобы сделать их более здоровыми.
24 февраля «Черкизово» опубликовало отчет по МСФО за IV квартал и весь 2025 г. В IV квартале скорректированная чистая прибыль группы выросла на 50,7% относительно предыдущего года и достигла 9,2 млрд руб. По итогам всего года чистая выручка выросла на 11,4%. В IV квартале рост составил 11,8%. Скорректированный показатель EBITDA за год увеличился на 21,8% до 56,5 млрд руб., а за квартал – на 57,9%.