«Черкизово» увеличит объем размещения облигаций на «Финуслугах» до 3 млрд рублей

24 февраля «Черкизово» опубликовало отчет по МСФО за IV квартал и весь 2025 г. В IV квартале скорректированная чистая прибыль группы выросла на 50,7% относительно предыдущего года и достигла 9,2 млрд руб. По итогам всего года чистая выручка выросла на 11,4%. В IV квартале рост составил 11,8%. Скорректированный показатель EBITDA за год увеличился на 21,8% до 56,5 млрд руб., а за квартал – на 57,9%.