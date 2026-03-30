Инвестиции

Акционеры «Черкизово» утвердили выплату дивидендов за 2025 год

Ведомости

Акционеры ПАО «Черкизово» одобрили выплату дивидендов по результатам 2025 г. в размере 229,37 руб. на обыкновенную акцию.

В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 7 апреля.

5 марта совет директоров компании рекомендовал общему собранию акционеров утвердить такой же размер дивидендов за прошлый год.

24 февраля «Черкизово» представило результаты по МСФО за IV квартал 2025 г. и весь прошлый год. В IV квартале скорректированная чистая прибыль компании выросла на 50,7% год к году и достигла 9,2 млрд руб. По итогам всего года чистая выручка выросла на 11,4% в годовом выражении. В IV квартале рост составил 11,8%.

Скорректированный показатель EBITDA за год увеличился на 21,8% до 56,5 млрд руб. В IV квартале рост составил 57,9%. Чистые процентные расходы выросли с 11,3 млрд руб. в 2024 г. до 19,5 млрд руб. в 2025 г. на фоне высокой стоимости заемного капитала. Свободный денежный поток за год составил 7,6 млрд руб. Капитальные затраты упали на 33,1% и достигли 24,3 млрд руб. На конец года чистый долг составил 139,9 млрд руб. Отношение чистого долга к EBITDA сократилось до 2,5 с 3 в предыдущем году.

